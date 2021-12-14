25 пациентов умерли из-за коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 декабря Иркутская область подошла к отметке 148 тысяч заболевших COVID-19. Количество случаев заражения инфекцией с начала пандемии в регионе увеличилось до 147 728. За сутки положительные ПЦР-тесты получили еще 589 жителей Приангарья. Лечение в больницах области проходят 4 125 пациентов, что на 134 меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Число успешно справившихся с болезнью в Иркутской области достигло 117 785, за минувшие сутки выздоровело 467 человек, - отметили в оперштабе.

К сожалению, не всем удалось победить инфекцию. C начала пандемии коронавирус унес жизни 6 716 жителей региона, только за сутки зафиксировано 25 летальных случаев. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, умерло 565 человек.

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