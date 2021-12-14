Памятников истории и культуры в Иркутской области стало больше на 20% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на 20% увеличилось количество памятников истории и культуры. С 2008 года их число выросло до 5155 объектов благодаря работе экспертов, лицензированных в сфере историко-культурного наследия, и службы по охране объектов культурного наследия региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя службы Виталия Соколова.

- Наш регион – единственный в России, где увеличивается число объектов культурного наследия. В 2008 году их было 4312, сейчас – 5155. Из них 4421 это выявленные объекты и 734 объектов, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - рассказал Виталий Соколов.

Напомним, статус выявленного объекта присваивается временно для защиты здания, строения, сооружения от физической утраты на время его изучения и проведения историко-культурной экспертизы.

Согласно распоряжению Правительства России от 29 февраля 2016 года, абсолютно все объекты культурного наследия должны быть обеспечены государственной охраной. К началу 2030 года все регионы должны провести государственные историко-культурные экспертизы выявленных памятников и уточнить, какие их них будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В 2022 году в Иркутской области планируется изучить еще 609 зданий. Работы проведут эксперты, аттестованные министерством культуры России.

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