97,18% выпускников школ Иркутской области получили «зачет» по итоговому сочинению Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области итоговое сочинение написали - 12249 человек, 97,18% из них получили «зачет». Также 470 выпускников или 99 % успешно написали изложение. Темы школьники узнали за 10 минут до начала испытания, однако все они соответствовали ранее заявленным направлениям. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Почти треть выпускников - 28% выбрали тему направления «Как Вы понимаете слова Цицерона: «Величайшее поощрение преступления – безнаказанность»? – отметили в пресс-службе регионального минобра. - 27 % писали сочинение по теме «Всегда ли можно считать прогрессом развитие технологий?» из второго тематического направления. Еще 20% выпускников выбрали темы «Способно ли явление культуры (книга, музыка, фильм, спектакль) изменить взгляды человека на жизнь?» и «На каких примерах можно воспитать достойных граждан?».

Самая менее популярная тема, которую для написания сочинения выбрали лишь 5% школьников - «О чём может рассказать дорожный дневник?».

Напомним, «зачёт» является допуском к сдаче государственной итоговой аттестации. Для тех, кто получил «незачёт», а также не явился или не завершил работу по уважительным причинам, установлены дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

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