100 воспитанников детского сада в Братске эвакуировали из-за коммунальной аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коммунальная авария произошла в детском саду в Братске. Из-за срыва крана на трубе с горячей водой в подвале здания группы, коридоры, пищеблок и подсобные помещения заволокло паром, сработала пожарная сигнализация. Всех 100 воспитанников, находившихся в детском саду, эвакуировали. Детей и воспитателей отвели в школу, где для них организовали горячее питание. Малышей осмотрели медики – никто из них не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- В коридоре подвального помещения осенью был сделан ремонт - потолок, стены отремонтировали. Некоторые плитки вздулись, поэтому потребуется частичная замена этих плиток, - сообщил начальник департамента образования администрации Братска Игорь Олекминский.

По словам начальника департамента образования, причиной коммунального происшествия могла стать высокая изношенность коммуникаций.

В течение дня аварийная бригада планирует закончить работы и уже завтра детский сад снова примет воспитанников.

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