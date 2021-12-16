Школьница из Осинского района победила во Всероссийском конкурсе сочинений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятиклассница Осинской средней школы № 1 Алена Ертаханова стала одной из лучших на Всероссийском конкурсе сочинений. В нем участвовали 355 человек со всей страны, 100 из которых стали победителями. Школьница из Иркутской области отличилась благодаря сочинение на тему «Через тернии к звездам». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Судьбы людей, причастных к развитию космоса, непростые, полные испытаний и трудностей: Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, – поделилась наставница школьницы из Осы, учительница русского языка и литературы Ирина Тумакова. - Прочитав об этих людях, Алёна вдохновилась их подвигом, загорелась - и появился рассказ «Через тернии к звёздам». Чтобы совершить подвиг, оставить свой звездный след, надо просто верить в свои силы и любить Родину.

Напомним, Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года и направлен на возрождение традиций сочинения как самостоятельной творческой работы. Его участники – школьники и студенты профессиональных образовательных организаций. Ежегодно участникам предлагают новые тематические направления.

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