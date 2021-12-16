Серию краж майнинговых машин почти на 2 миллиона рублей раскрыли в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области следователи раскрыли серию краж майнингового оборудования. Одна из них произошла в сентябре в селе Баклаши. Ночью, пока хозяева дома спали, неизвестные вырезали отверстие в крыше гаража, подняли откатные ворота и похитили машинки стоимостью 200 тысяч рублей. На следующие утро оперативники задержали фигурантов – троих мужчин в возрасте от 28 до 49 лет. Один из них оказался соседом потерпевшего и знал, что тот зарабатывает майнингом криптовалюты. Именно в его доме и нашли похищенную технику. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе дальнейшей работы следователи выяснили, что задержанные причастны еще к 4 фактам хищений майнинговых машин, общей стоимостью полтора миллиона рублей, - отметили в ведомстве. - Кражи они совершали преимущественного из частных домов Шелеховского района.

В отношении мужчин заведены уголовные дела по статье «Кража».

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