Дорожную карту «Единой набережной» Иркутска представят до конца декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В администрации Иркутска обсудили проект «Единой набережной». Для его реализации запланировано благоустройство прибрежной зоны Ангары от бульвара Постышева до плотины ГЭС, капитальный ремонт улицы Верхняя набережная, проектирование участка Цесовской и реконструкцию Нижней набережной. В связи с тем, что 2022 год объявлен годом Ангары, создание набережной стала одной из приоритетных задач. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Кроме правого берега Ангары и берегов Ушаковки Иркутск располагает значительными резервами для организации рекреационных территорий: это и прибрежные полосы левого берега Ангары, и Иркутское водохранилище, реки Иркут и Кая, полуостров Кирова, малые реки и ручьи, – отметил председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Евгений Харитонов. - Используя территории общего пользования, улицы и дороги, нужно создавать связки, замыкающие дугу единой набережной Ангары и Ушаковки, образовывать разновеликие кольцевые вело-пешеходные маршруты.

Дорожная карта реализации проекта «Единая набережная города Иркутска» будет представлена до конца года. Для создания кольцевого маршрута необходимо внесение изменений в генеральный план города. Техническое задание планируется разработать в марте следующего года.

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