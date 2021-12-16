Школу и детский сад начнут строить в районе Нижней Лисихи Иркутска в 2022 году. Фото: администрация Иркутска

Школу и детский сад начнут строить в районе Нижней Лисихи в следующем году. Планирование и межевание территории, которая запланирована под возведение трехэтажной школы на 1650 учеников, уже завершено. Площадь участка – 37 000 квадратных метров. После его формирования будет создан проект учебного учреждения. Еще летом на территории располагались гаражи, но после решения о строительстве, землю освободили. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В Иркутске не хватает детских садов и особенно школ. Чтобы перейти на односменный режим обучения, надо создать 25 тысяч новых мест, – отметил глава города. - В 2020 году проанализировали потребности каждого микрорайона. Один из таких районов – Нижняя Лисиха. В районе плотины ГЭС рядом с улицей Верхняя набережная нашли подходящий земельный участок под строительство школы. Практически рядом планируется построить детский сад.

К строительству детского сада планируют приступить весной. Закончить работы – в конце 2022 года. А весной 2023 здание должно быть готово к приему малышей. Она будет рассчитано на 150 дошкольников. Предусмотрена одна ясельная, две младшие, по одной средней, старшей и подготовительной группе.

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