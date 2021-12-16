Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков признан самым ценным игроком сборной России в 2021 году. Фото: Федерация хоккея России.

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак», а ныне форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков признан самым ценным игроком сборной России в 2021 году. Такое решение приняли болельщики национальной команды. А итоги голосования опубликовали на официальном сайте Федерации хоккея России. Добавим, что такая награда вручается игрокам, продемонстрировавшим лучшие показатели в матчах национальной команды за минувший сезон.

В этом году 21-летний Дмитрий Воронков сыграл за сборную России на чемпионате мира в Латвии. На турнире он провел восемь матчей, забросил две шайбы и сделал четыре передачи. Этой осенью ангарчанин и вовсе был назначен капитаном российской сборной на Кубке Карьяла.

В январе 2020 года Дмитрий Воронков в составе молодежной сборной России завоевал серебро молодежного чемпионата мира. Кроме этого, он стал одним из лучших бомбардиров турнира. В Ангарске, в составе родного «Ермака» Дмитрий Воронков играл до 17 лет. На его счету 14 матчей за «оранжевых».

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