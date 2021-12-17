149,5 тысяч жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 декабря 149 501 житель Иркутской области заболел коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 588 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 3816 человек . В больницах на 79 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 119 691 житель Приангарья успешно справился с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 643 человека, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6794 жителя - 26 за минувшие сутки. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 569.

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