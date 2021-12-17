Установку нового освещения в Иркутске завершат до конца декабря

Установку нового освещения в Иркутске завершат до конца октября

В Иркутске устанавливают столбы освещения и фонарей. Работы ведутся в микрорайоне Лесной, на улице Дальневосточной, бульваре Постышева, Байкальской, Маршала Конева, а также в Ленинском округе. На улице Декабрьских Событий уже подключены новые опоры с современными светодиодными светильниками с низким потреблением электроэнергии. Вместе с этим заменили устаревшую систему освещения в сквере напротив Знаменского монастыря в предместье Марата. На Синюшиной горе и в Ленинском округе работы также походят к концу. Полностью завершить установку столбов планируют до конца декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По просьбам жителей в этом году сделано освещение в садоводствах: от улицы Радищева до СНТ «Дубинина», от улицы Олонской до СНТ «Банковец», - рассказали в администрации областного центра. - Сейчас там завершаются работы по подключению к сетям электроснабжения.

Всего в 2021 году установили новые столбы освещения на 19 улицах – это 260 опор и 471 светильник общей протяженностью 11,2 километра. Также было построено более 16 километров новых сетей освещения, установлено 511 металлических опор и 610 современных светодиодных светильников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Иркутска Руслан Болотов подведет итоги года на радио Комсомольская правда на 91,5 fm. 17 декабря Руслан Болотов станет гостем программы «Картина недели». (подробности)

Движение по улице Волгоградской в Ленинском округе Иркутска будет ограничено. Там пройдут земляные работы по ремонту тепловой сети. (подробности)

Синоптики обрадовали сообщением, что в Иркутск вернется аномальное тепло. В пятницу, 17 декабря, в Иркутске ожидается -14 градусов. (подробности)