62% жителей Иркутской области старше 60 лет привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 17 декабря в Иркутской области полностью вакцинированы 1 028 155 человек. Еще 1 160 043 жителей привиты первым компонентом, в том числе 62% жителей старше 60 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу по Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 334 405 человек. На втором месте среди лидеров находится Братск. В этом городе иммунизацию от инфекции прошли 99 533 человека. В Ангарске это число меньше – 88 419.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 437 923 жителям региона.

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