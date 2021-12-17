Больше 17 тысяч самозанятых зарегистрировано в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске зарегистрировано 17 282 самозанятых. За 9 месяцев 2021 года в региональный бюджет и бюджет Фонда обязательного медицинского образования ими перечислено более 52 миллионов рублей налога на профессиональный доход. В целом по стране с 2019 года самозанятых граждан увеличилось почти в 10 раз. Чаще всего люди выбирают строительный или ремонтный бизнес, маркетинговые услуги, работу в IT-сфере, услуги индустрии красоты, сдача недвижимости в аренду, а также доставку и перевозка пассажиров. Самыми высокооплачиваемыми считаются профессии IT-специалиста, юриста, консультанта, проектировщика, психолога, переводчика. При этом 59% из зарегистрированных самозанятых – мужчины, а их средний доход почти на 30% больше, чем у женщин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Утвержден порядок проведения акселерационной программы для предпринимателей по развитию креативных индустрий, внесены изменения в порядки организации, проведения торгов и определения размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ведется увеличение числа ярмарок и розничных рынков, - рассказали о комплексе мер, реализуемых в городе для создания благоприятного предпринимательского климата.

Вопросы бизнеса обсуждаются на различных площадках: Совет по предпринимательству при мэре города Иркутска, Координационный совет по туризму, рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов.

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