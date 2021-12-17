Украшенные к Новому году общественные места Иркутска обеспечат видеонаблюдением к 25 декабря. Фото: администрация И ркутска

Все украшенные к Новому году общественные места Иркутска будут обеспечены камерами видеонаблюдения. Работы закончат до 25 декабря. Также особое внимание будет уделено уборку дорог, тротуаров, лестниц, остановок, парков, скверов и дворов. В праздничные дни в местах скопления людей будут дежурить полицейские и экипажи аварийно-спасательной службы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Оформление Иркутска к Новому году еще продолжается, - отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. -В этом году в округах установят 16 новых искусственных и 3 живых ели. Также городские пространства к Новому году украсят более 20 объемных световых фигур, около 30 гирлянд. По-новому будут оформлены 32 площадки.

Постепенно праздничную атмосферу создают в сквере Кирова. Главная городская елка уже зажглась, а рядом с ней скоро построят ледовый городок. Фигуры будут посвящены тематике творчества Александра Пушкина. На острове Конный появятся 9 ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов.

Напомним, в новогоднюю ночь фейерверки запустят во всех районах Иркутска. В 00:30 салют прогремит с шести точек. Также 31 декабря будет показан новогодний фильм «Иркутские песни о главном». А поздравлять маленьких иркутян онлайн будут Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные волшебники Иркутска принимают видеозвонки в Viber.

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