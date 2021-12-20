В канун Нового года водителями троллейбуса и трамвая в Иркутске станут Дед Мороз и Снегурочка. Фото: администрация Иркутска.

Первые украшенные к Новому году троллейбусы и трамваи уже вышли на линию в Иркутске. Руку приложили сами водители и кондукторы - руководство городского предприятия объявило конкурс между экипажами. Первыми старания работников смогут оценить иркутяне. Сегодня на улицах города осуществляют маршруты 6 праздничных трамваев и 4 троллейбуса. Мониторы, установленные в 80 автобусах, транслируют поздравления с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В ближайшие дни наружная новогодняя иллюминация украсит два трамвайных вагона. Перед самым Новым годом пассажиров ждет сюрприз – одна из вагоновожатых преобразится в Снегурочку, управление троллейбусом возьмет на себя Дед Мороз, – рассказал директор МУП «Иркутсгортранс» Сергей Майок.

В канун Нового года в Иркутске по маршруту №15 в рейс отправится автобус с празднично украшенным салоном.

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