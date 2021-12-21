Шесть ЗАГСов отремонтируют в Иркутской области в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году в Приангарье планируется ремонт шести отделов службы ЗАГС. В областном бюджете на это предусмотрено 14,2 миллиона рублей, сообщает руководитель службы Валерий Митусов. Так, капитальный ремонт пройдет в Чунском районе. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 и одобрена специалистами «Иркэкспертиза».

- В 2022 году завершится работа по разработке проектно-сметной документации на строительство Дворца бракосочетания на территории Ангарского городского округа, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Стоимость проектных работ составляет около 17 миллионов рублей.

Ранее администрация Ангарского городского округа выделила земельный участок для строительства здания, а архитекторы уже показали, как может выглядеть будущий ЗАГС, появления которого ждут горожане.

Вместе с этим текущие ремонты помещений пройдут в отделах ЗАГС по Зиминскому району и Зиме, Саянску, Заларинскому, Осинскому и Нукутскому районах.

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