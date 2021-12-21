В Иркутске Центральный рынок впервые за два года вышел на прибыль. Фото: администрация Иркутска

По итогам 2021 года МУП «Центральный рынок» в Иркутске не только перешел на самоокупаемость, но и начал приносить прибыль. Об этом рассказал руководитель предприятия Григорий Слезак, возглавивший предприятие в 2020 году. В прошлом году убытки рынка за 9 месяцев превысили 26 миллионов рублей. Сегодня его планируемая валовая прибыль составляет около 11 миллионов рублей. Ежедневно торговые площади посещают более 40 тысяч человек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В течение года мы старались максимально сократить издержки: полностью пересмотрели работу «Центрального рынка» и его административно-управленческого персонала. Откорректировали план финансово-хозяйственной деятельности и усилили контроль за всеми финансовыми потоками, – пояснил Григорий Слезак, – Так, в декабре прошлого года из аренды третьих лиц вернули предприятию камеру хранения, что позволило за год получить прибыль, которая составила почти 5 миллионов рублей.

Сегодня у Центрального рынка оплачены все налоги, страховые взносы и арендные платежи за земельные участки. Наполняемость торговых мест увеличилась с 76% до 91% благодаря привлечению местных товаропроизводителей.

Уборку в здании проводит клининговая служба, также сотрудники проводят проведение санитарный день.

Также в здании рынка планируется установить эскалатора на второй этаж, где вскоре закончится ремонт. Будут обновлены тепловые пункты и системы водоснабжения, весовое и холодильное оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высокотехнологичный операционный блок открылся в Иркутской областной детской больнице. Это позволит увеличить число операций до шести тысяч в год. (подробности)

В канун Нового года водителями троллейбуса и трамвая в Иркутске станут Дед Мороз и Снегурочка. 6 новогодних трамваев и 4 троллейбуса вышли на линию в Иркутске. (подробности)

Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидпорог на 25,5%. Больше всего заражению подвержены дети от 3 до 6 лет и взрослые. (подробности)