Губернатор рассказал о возможности строительства в седьмой подзоне аэропорта Иркутска

Роспотребнадзор одобрил проект по корректировке границ седьмой подзоны аэропорта Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проект корректировки границ седьмой подзоны приаэродромной территории в Иркутске почти закончен. Его уже одобрили в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья, а также в региональном Управлении Роспотребнадзора. Сотрудники экспертной организации провели все необходимые измерения и подготовили документы. Расчеты новых границ произвели с учетом рисков для здоровья горожан. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал губернатор Иркутской области.

- Седьмая подзона делится на две части. В сектор 7.2 попадает сам аэропорт и часть бывшего завода 403 ГА, - рассказал глава региона. - Там эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 децибел. В границах этого сектора запрещено возведение жилья и соцобъектов (детсадов, школ, больниц, санаториев, домов престарелых и домов отдыха). Объективности ради, строительство там и не планировалось. Ещё один сектор — 7.1. Он наиболее удалён от аэропорта, шумовая нагрузка там ниже. И, согласно полученным заключениям, строительство, а также реконструкция жилья и соцобъектов там допускается при наличии шумозащиты

Также Игорь Кобзев отметил, что ограничения по строительству не распространяются на объекты, которые были возведены до установления границ седьмой подзоны.

После того, как правительство Иркутской области одобрит проект, его передадут в Росавиацию. Также будет решаться судьба территории, примыкающей к аэродрому Иркутского авиазавода.

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