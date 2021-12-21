Водитель «Тойоты Виста» погиб в Слюдянском районе, врезавшись в дорожное ограждение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 20 декабря на федеральной трассе Байкал иномарка выехала на встречную полосу и в кювете врезалась в ограждение. 45-летний скончался на месте аварии до приезда скорой. ДТП произошло около 22 часов вблизи поселка Мангутай Слюдянского района. Погибший мужчина за рулем «Тойоты Виста» ехал в сторону Улан-Удэ. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автоинспекторы установили, что в текущем году водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости больше 85 раз, - отметили в ведомстве.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства трагической аварии. Водителей просят соблюдать скоростной режим, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью участников движения.

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