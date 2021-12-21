Железнодорожный переезд в Куйтунском районе временно закроют 22 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилистов Иркутской области предупреждают о временном закрытии железнодорожного переезда в Куйтунском районе. Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» будет недоступен несколько часов в среду, 22 декабря. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- 22 декабря 2021 года на железнодорожном переезде, расположенном на 1532 километре (+920 метров) федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», в поселке Тулюшка Куйтунского района, в период с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00, в связи с ремонтными работами будет закрыто движение для транспортных средств через переезд, - отметили в ведомстве.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временного закрытия участков трассы.

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