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Происшествия21 декабря 2021 10:29

Подозреваемого в серии краж разыскивают в Усолье-Сибирском

Мужчина попал на кадры камеры наблюдения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Подозреваемого в серии краж разыскивают в Усолье-Сибирском

Подозреваемого в серии краж разыскивают в Усолье-Сибирском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском полиция разыскивает подозреваемого в двух кражах. Личность и местонахождение мужчины устанавливают сотрудники уголовного розыска. Предполагаемый преступник попал на кадры камеры наружного наблюдения. Жителей города и региона просят помочь в его розыске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На видеозаписи и скриншотах он находится слева, ближе к камере, - отметили в ведомстве.

Тех, кто узнал мужчину на кадрах и владеет информацией о его местоположении, просят незамедлительно обратиться в дежурную часть МО МВД России «Усольский» лично или по телефону.

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