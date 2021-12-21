Полицейские из Иркутской области спасли людей из горящей машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские из Иркутской области спасли людей из горящей машины во время командировки в Дагестан. Это произошло в августе. Патрулируя улицы деревни Крайновка четверо полицейских заметили, как «Шкода» на высокой скорости врезалась в дерево. От удара иномарка перевернулась, загорелся моторный отсек. О случившемся офицеры сообщили в дежурную часть, но огонь в любую секунду мог перекинуться в салон. Через разбитые окна они вытащили водителя и трех пассажиров, которые находились без сознания. До приезда медиков полицейские оказали пострадавшим первую помощь и, не дожидаясь пожарных, сбили пламя с иномарки, чтобы та не взорвалась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За проявленный героизм, самоотверженность и мужество сотрудники полиции были представлены к награждению медалью МВД России «За смелость во имя спасения», - рассказали в ведомстве.

По возвращению домой полицейские патрульно-постовой службы Станислав Арканов из Черемхово и Антон Тиик из Братска, вместе инспекторами ДПС Ильей Ястребовым из Тайшета и Игорем Сержантом из Шелехова получили заслуженные награды.

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