70 машин убирают улицы Иркутска от снега в ночное время. Фото: администрация Иркутска

На улицы Иркутска ночью для уборки снега выходит около 70 единиц специализированной техники. Во время снегопада в первую очередь в порядок приводят проезжие части, как магистральных дорог, так и местного значения. Прошедшей ночью в городе работало 30 КамАЗов с плугами-щетками. Техника проходит колонной от четырех до шести машин. После этого проводится противогололедная обработка.

– В этом году мы приобрели три лаповых снегопогрузчика. Один из них сегодня работает здесь, а второй – в Свердловском округе. С его помощью можно загрузить до 300 кубов снега в час. Заранее подготавливаем для погрузчика снежный вал и за четыре-пять минут загружаем один самосвал объемом 15 кубов, – рассказал начальник производства МУП «ИркутскАвтодор» Андрей Наифантьев.

На бульваре Гагарина минувшей ночью убирали снег три самосвала на базе КамАЗ, лаповый снегопогрузчик и тракторная щетка с ковшом. Техника прошла от улицы Кожова до Карла Маркса и в обратную сторону, затем по правой стороне улицы 3-го Июля и ушла на Байкальскую.

На каждом комплексе по вывозу снега работает от трех до пяти человек. Прошлой ночью снег вывозили с улиц Карла Маркса, Декабрьских Событий, Тимирязева, Дзержинского, Марата и площади аэропорта.

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