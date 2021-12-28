Житель Иркутской области зарезал двух приятелей на мусорном полигоне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52-летнего жителя Железногорска-Илимского обвиняют в убийстве своих приятелей. Вскоре мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в июле 2021 года в дневное время обвиняемый без определенного места жительства распивал спиртные напитки со своими знакомыми на полигоне захоронения твердых коммунальных отходов в Нижнеилимском районе, - рассказали в ведомстве. - В результате произошедшего конфликта злоумышленник нанес двум потерпевшим множественные удары ножом, от которых наступила смерть последних.

После убийства мужчина попытался закопать трупы мужчин, но у него ничего не вышло. Прекратив это, он поспешил уйти с мусорного полигона, но вскоре его задержали полицейские.

Уголовное дело расследовано следователем Следственного комитета.

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