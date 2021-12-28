Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 6:33

Житель Иркутской области зарезал двух приятелей на мусорном полигоне

Его ждет суд
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Иркутской области зарезал двух приятелей на мусорном полигоне

Житель Иркутской области зарезал двух приятелей на мусорном полигоне

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52-летнего жителя Железногорска-Илимского обвиняют в убийстве своих приятелей. Вскоре мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в июле 2021 года в дневное время обвиняемый без определенного места жительства распивал спиртные напитки со своими знакомыми на полигоне захоронения твердых коммунальных отходов в Нижнеилимском районе, - рассказали в ведомстве. - В результате произошедшего конфликта злоумышленник нанес двум потерпевшим множественные удары ножом, от которых наступила смерть последних.

После убийства мужчина попытался закопать трупы мужчин, но у него ничего не вышло. Прекратив это, он поспешил уйти с мусорного полигона, но вскоре его задержали полицейские.

Уголовное дело расследовано следователем Следственного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемых в краже майнингового оборудования на полмиллиона рублей задержали в Иркутске. Четырех мужчин доставили в отдел полиции из-за ложных номеров на автомобиле. (подробности)

Скрывавшегося от суда в Амурской области жителя Бодайбо приговорили к 6 годам колонии. Его признали виновным сразу в трех преступлениях. (подробности)