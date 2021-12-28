Жительницу Тайшета осудят за гибель двух детей при пожаре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тайшете перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в том, что она оставила в опасности двух своих детей. По версии следствия, ночью 6 июня текущего года в доме, где проживала семья, начался пожар. После того, как огонь был потушен, спасатели обнаружили тела двух малышей 1,7 и 5 лет и их 24-летнего отца. Оказалось, что в момент, когда произошла трагедия, мать оставила ночью детей одних, а сама отправилась в гости к подруге. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что 4 часа утра женщине позвонил бывший супруг и сообщил о пожаре, - рассказали в ведомстве. - Мужчина с семьёй не проживал. Вероятнее всего он пытался спасти детей, однако погиб сразу как проник в дом. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Иркутской области зарезал двух приятелей на мусорном полигоне. Его ждет суд. (подробности)

Помогая разоблачить телефонных мошенников житель Тулуна потерял 350 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что общается с полицейским. (подробности)