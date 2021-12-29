Иркутянина будут судить за установку пиратской компьютерной программы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

20-летнего иркутянина обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права в целях сбыта. По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый незаконно приобрел пиратскую версию компьютерной программы, чтобы установить ее за денежное вознаграждение. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В результате правообладателю причинен ущерб на сумму свыше 300 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками полиции, расследовано следователями Следственного комитета. Уголовное дело направлено прокуратурой в мировой суд Кировского района Иркутска для рассмотрения по существу.

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