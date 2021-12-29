478 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 29 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Иркутской области заболели коронавирусом еще 478 человек. По сравнению с предыдущими днями, этот показатель стал заметно ниже. По данным на 29 декабря, общее число заразившихся опасной инфекцией за время пандемии – 156 098 жителей Приангарья. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- Госпитализировано 2 678 (-194), выздоровело 132 457 (+2195), умерло 7 058 (+17), - пояснили в оперативном штабе региона. - Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 583 (+0).

Напомним, что ограничения, связанные с пандемией, в нашем регионе стали постепенно смягчать. Так, QR-коды больше не проверяют на входах в торговые центры, а только в отдельных павильонах, а кафе и кинотеатры до 3 января могут работать круглые сутки - но корпоративы в них проводить нельзя.

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