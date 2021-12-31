В Бурятии соседи спасли мужчину из горящего дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бдительность соседей помогла спасти мужчину из горящего дома в бурятском селе Бичура. Все произошло вечером, 29 декабря. Очевидцы, заметив пожар, помогли хозяину дома выбраться на улицу и вынесли горящий матрас. Полностью огонь потушили прибывшие пожарные.

- Огонь повредил полы на общей площади 2 кв.м, - рассказали в пресс-службе ГО ЧС по Бурятии. - По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Спасатели еще раз призывают сибиряков соблюдать правила пожарной безопасности в праздничные дни.

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