Меры социальной поддержки будут проиндексированы в Иркутской области с 1 января 2022 года Фото: Артем ЛЕНЦ

С 1 января 2022 года В Иркутской области будут проиндексированы меры социальной поддержки. Речь идет о той поддержке, которая зависит от величины прожиточного уровня. Эти изменения коснутся ежемесячной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» установлен коэффициент индексации на 2022 год в размере 1,040 для отдельных социальных выплат, - рассказали в правительстве региона. - В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребенка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.

В Иркутской области меры социальной поддержки получают 119 тысяч жителей. Такие данные на 29 декабря озвучили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

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