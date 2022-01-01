Сборник песен и благопожеланий иркутских бурят выпустят в 2022 году. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области в 2022 году выпустят сборник песенного и устного народного творчества бурят, проживающих на территории Приангарья. Создателями книги станут специалисты Усть-Ордынского Национального центра народного творчества. В нее войдут 30 конкурсных народных песен, 250 куплетных песен-диалогов, более 200 пословиц и более 50 ехорных напевов. Макет сборника уже сверстан и передан в типографию. Об этом сообщил заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

- Целевая аудитория этого уникального сборника очень широка: клубные учреждения, дома народного творчества, школы искусств. Издание будет востребовано фольклорными коллективами, которые пропагандируют бурятское песенное искусство, - рассказали в правительстве Иркутской области.

Также частью книги станут песни военных лет, свадебные и колыбельные песни, ехорные напевы, песни, исполняемые при подношении именных блюд почетным гостям, а также народные пословицы, поговорки, загадки и благопожелания – үреэлы.

В первый раздел сборника вошёл фольклорный материал из личного архива заслуженного работника культуры РСФСР Любови Ханхасаевой. Вторая часть сборника - «Дуратай дуунуд таанартаа!» («Любимые песни для вас!»). Сюда вошли песни исполнителей одноимённого окружного онлайн – конкурса, который прошёл летом 2021 года.

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