69 пожаров произошло в Иркутской области с начала 2022 года Фото: Архив "КП"

С начала нового года в регионе произошло уже 69 пожаров. В них погибли 8 человек, в том числе и один ребенок. Еще четверо получили травмы, спасти удалось 65 сибиряков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За сутки 3 января в Приангарье зарегистрировано 19 пожаров, на которых погиб один человек, 11 – эвакуированы, - говорят спасатели. – По данным на 8 утра 4 числа произошло еще 6 пожаров, на которых погиб один человек.

На пожаре 3 января в деревне Харчев погибла женщина. Огонь разгорелся в одной из комнат, погибшую нашли на диване в прихожей. Пламя повредило пол возле печи на полутора квадратных метрах.

Сегодня, во вторник, ночью погибла 46-летняя сибирячка в поселке Чунский. Сообщение о пожаре в сторожке на производственной базе поступило в начале пятого утра. 23 минуты потребовалось, чтобы сбить пламя. Огонь уничтожил здание на площади в 80 квадратов, повреждены стены, обрушился потолок. Причины всех происшествий будут установлены сотрудниками МЧС.

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