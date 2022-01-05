Строительство корпусов двух школ началось в Ленинском районе Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ленинском районе Иркутска начали строительство корпусов школ № 57 и № 53. В них смогут обучать по 500 школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На территории школы № 57 подрядчик приступил к обустройству котлована, на участке образовательного учреждения № 53 идет подготовительная работа, - отметили в мэрии.

Строительство завершится в 2023 году. В Иркутске сейчас также строят пристрой к школе №75 на 200 мест, завершается стройка у школы №14, там возводится отдельное здание на 500 ребятишек для начальных классов. Оба объекта будут сданы в наступившем году.

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