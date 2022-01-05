Водитель и пассажирка скончались в ДТП на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Тойота Королла и грузовик столкнулись 5 января на трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда недалеко от села Александровское. 48-летний водитель и 37-летняя пассажирка легкового автомобиля скончались на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В салоне иномарки также сидели 6-летний мальчик и 67-летняя пенсионерка, оба сейчас находятся в больнице, - рассказывают полицейские. - На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД.

Специалистам предстоит узнать все обстоятельства ДТП и выяснить причину трагедии.

Читайте также:

Полицейские показали видео с места смертельного ДТП в Иркутской области (подробности)

Братчанка пыталась потушить загоревшуюся микроволновку, но погибла в дыму. Количество пожаров в Иркутской области остается высоким (подробности)

Водитель большегруза погиб на трассе Сибирь в Тайшетском районе. Автомобиль «Скания» съехал в кювет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08