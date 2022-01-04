Полицейские показали видео с места смертельного ДТП в Иркутской области

Полиция опубликовала видео с места смертельного ДТП в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские поделились с КП-Иркутск видео с места аварии. Страшное ДТП произошло 4 января на трассе Сибирь в Иркутской области. На автодороге Р-255 между поселком Тельма и селом Биликтуй столкнулись «лоб в лоб» две иномарки - «Мазда Премаси» и «Ниссан Вингроад», погибла одна женщина, еще несколько человек травмированы.

По рассказам очевидцев, водитель «Вингроада» выехал на встречную полосу при обгоне. Эта информация сейчас проверяется. На месте до сих пор работают экстренные службы и полицейские. Инспекторы вручную регулируют движение на данном участке трассы.

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