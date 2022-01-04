В ДТП на трассе Сибирь погибла женщина-пассажир в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ДТП на трассе Сибирь между поселком Тельма и селом Биликтуй погибла одна женщина – пассажир автомобиля «Мазда Премаси». Еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По словам очевидцев, водитель «Вингроада» выехал на встречную полосу при обгоне, - говорят в полиции. - Эта информация проверяется.

Напомним, ДТП произошло на трассе Сибирь вечером, 4 января. «Лоб в лоб» столкнулись две иномарки. Движение на данном участке автодороги Р-255 регулируется инспекторами ГИБДД в ручном режиме.

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