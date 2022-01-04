Лобовое столкновение двух иномарок произошло на трассе Сибирь в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Точное число пострадавших еще выясняется. На месте лобового столкновения двух иномарок на трассе Сибирь работают инспекторы ГИБДД, медики и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- «Лоб в лоб» столкнулись автомобили «Мазда Премаси» и «Ниссан Вингроад», - говорят в региональном МВД. – Точное число пострадавших уточняется.
Движение транспорта на данном участке пути – между поселком Тельма и селом Биликтуй – регулируется полицейскими. Причины и обстоятельства ДТП будут выясняться.
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