Лобовое столкновение двух иномарок произошло на трассе Сибирь в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Точное число пострадавших еще выясняется. На месте лобового столкновения двух иномарок на трассе Сибирь работают инспекторы ГИБДД, медики и спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- «Лоб в лоб» столкнулись автомобили «Мазда Премаси» и «Ниссан Вингроад», - говорят в региональном МВД. – Точное число пострадавших уточняется.

Движение транспорта на данном участке пути – между поселком Тельма и селом Биликтуй – регулируется полицейскими. Причины и обстоятельства ДТП будут выясняться.

Читайте также:

Выстрелом по колесам авто остановили полицейские пьяного водителя в Иркутской области. Автомобилист двигался в сторону города Черемхово (подробности)

16 ДТП произошло в Иркутской области с начала 2022 года, есть погибшие. Еще 19 человек пострадали в автоавариях (подробности)

«НЛО? Метеорит? Что же это там летит?»: Дед Мороз на воздушном шаре пролетел в Иркутской области (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08