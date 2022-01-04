«НЛО? Метеорит? Что же это там летит?»: Дед Мороз на воздушном шаре пролетел в Иркутской области

Дед Мороз на воздушном шаре пролетел через Иркутскую область. Фото: предоставлено очевидцами
- Смотри, летит-летит! – указывали накануне сибиряки в небо. – Что это там? НЛО?
- Да это же Дед Мороз! – вскрикивали взрослые от удивления. Что уж тут говорить про широко раскрытые глаза местных ребятишек!
- Я как в сказке побывал! – восхищались дяди и тети - очевидцы необычного события.
Сказочный волшебник на красном воздушном шаре, запряженном тремя оленями и единорогом, действительно пролетал на днях через Иркутскую область. И наследил… попался на глаза сотням жителей поселка Усть-Ордынский да еще и на камеру позволил себя записать.
«Дед Мороз со Снегурочкой сегодня пролетали!», «С Новым годом!», «Спасибо за сказку», – появились видео с такими подписями на страницах устьордынцев в социальных сетях.
Поговаривают, Дед Мороз возвращался домой со своей внучкой Снегурочкой после новогодних хлопот - он уже облетел всю нашу страну и раздал подарки - теперь и на родину можно.
- Дед Мороз действительно улетел в Лапландию, - удалось узнать КП-Иркутск. – Обязательно вернется через год.
Перед долгой дорогой до Лапландии Дед Мороз сделал остановку в Иркутской области, что понравилось сибирякам. Фото предоставлено очевидцами.
Читайте также:
Десант Дедов Морозов спустился на тросах с крыш, чтобы поздравить ребят в иркутской больнице. Подарки от сказочных волшебников получили больше 400 детей, оказавшихся в больничных палатах на праздники (подробности)
В Иркутске таксист возит пассажиров в костюме Деда Мороза и дарит подарки. За новогоднюю песню или стихотворение можно получить сладкий сюрприз (подробности)
"Когда вырасту, буду защищать свою семью и город": 8-летнему мальчику из Шелехова исполнили новогоднюю мечту стать полицейским. Тимур поездил в патрульной машине ГИБДД и поработал в дежурной части (подробности)
Моржи устроили Новый год для «батюшки» Байкала с хороводом и елкой. Моржи Иркутска установили елку на дне Байкала (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08