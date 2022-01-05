Водитель большегруза погиб на трассе Сибирь в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшетском районе сотрудники ГИБДД разбираются в ДТП, унесшем жизнь 54-летнего водителя большегруза «Скания». Большегруз с полуприцепом съехал в кювет на трассе Сибирь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Трагический инцидент произошел вблизи деревни Облепиха, мужчина не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, где грузовой автомобиль врезался в дерево, - говорят в полиции. – Мужчина погиб на месте.

Инспекторы напоминают, что сцепление колес с обледенелой дорогой снижается, а тормозной путь машины увеличивается, поэтому особенно важно соблюдать скоростной режим и выбирать скорость, исходя из погодных условий.

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