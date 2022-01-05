Два человека погибли, четверо детей пострадали в ДТП в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Страшная авария произошла 5 января на трассе в Кабанском районе республики Бурятия. В ДТП, по предварительным данным погибли два человека, также пострадали четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту столкновения автомобилей, - отмечают в организации. - В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Известно, что в ДТП участвовали две машины.

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