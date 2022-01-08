Тротуары и остановки усиленно чистят от снега в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В Иркутске второй день снегопад. Коммунальщики усиленно расчищают тротуары и остановки, чтобы сугробы и наледь не мешали пешеходам. Задействовано больше 100 машин и 200 человек.

- Проводится механизированная и ручная уборка, при необходимости – обработка противогололедными материалами, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Кроме того, круглые сутки специалисты сгребают и вывозят снег с магистралей во всех городских районах, подсыпают проезжую часть. Водителей просят не превышать скорость и ездить особенно внимательно, так как на дорогах работает техника. А в экстренных ситуациях - обращаться в Единую диспетчерскую службу областного центра.

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