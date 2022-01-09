Днем 9 января в Иркутске похолодает до -15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новогодние праздники заканчиваются, а вместе с ними отступает и тепло. В воскресенье, 9 января, в Иркутске будет небольшой морозец -13...-15 градусов. Ветер ожидается примерно как и накануне - северо-восточный, юго-восточный 3-8 м/с, а вот снегопада не будет. А что прогнозируют синоптики для других территорий Приангарья?

- Переменная облачность, без существенных осадков, в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днем в западных районах местами порывы до 12 м/с, температура днем -13...-18, в пониженных формах рельефа -20...-25, в северных и верхнеленских районах днем -24...-29, местами -31...-36, в северо-западных районах -19...-24, - сообщают в Иркутском гидрометцентре.

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