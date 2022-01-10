КВН на бурятском языке впервые прошел в Усть-Ордынском Бурятском округе. Фото: правительство Иркутской области

Школьники Усть-Ордынского Бурятского округа стали участниками первого фестиваля КВН на бурятском языке «Мы живем на Байкале». Он состоял из двух конкурсных заданий. Сначала команды показывали приветственные визитки, чтобы представить имидж команды. Затем в музыкальном домашнем задании «Байкал? А это где?» команды показали театрализованное представление продолжительностью не более семи минут. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– КВН проводился в целях повышения социального статуса и популяризации бурятского языка среди школьников УОБО, развития и популяризации движения КВН среди молодежи, - рассказал глава Усть-Ордынского Бурятского округа. - Фестиваль показал, что школьные команды успешно используют родной язык в художественном и литературном творчестве, IT-технологиях.

Победителями фестиваля стали школьники из Эхирит-Булагатского района. Название из команды с бурятского языка переводится как «Веселые ребята». В шаге от первого места остановились ученики Улейской школы Осинского района, третьими стали ребята из Бохана.

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