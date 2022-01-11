Расписание пригородного поезда Нижнеудинск - Тулун изменится 12 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области изменится расписание пригородного поезда № 6406, следующего от города Нижнеудинска в город Тулун. Изменения в отправлении и прибытии состава произойдут 12 января. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Со станции Нижнеудинск поезд отправится на полтора часа позже – в 09.15 по местному времени, - говорят на ВСЖД. – Прибудет на станцию Тулун состав, соответственно, на 1 час 30 минут позже.

Изменения в расписании поезда внесены из-за плановых работ по модернизации пути.

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