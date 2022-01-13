Администрация Иркутска проверит техническое состояние автобусов из-за участившихся происшествий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Иркутска проведут проверку технического состояния общественного транспорта в связи с участившимися происшествиями с автобусами. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Специалисты службы безопасности МУП «Иркутскавтотранс» совместно с отделом технического контроля оперативно приступили к проверке транспортного парка предприятия, который насчитывает 175 автобусов, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Особое внимание уделяется состоянию силовых кабелей и топливопроводов, а также нормативным срокам эксплуатации автономных систем пожаротушения и срокам годности штатных огнетушителей.

Напомним, 12 января в Иркутске загорелся автобус маршрута № 13. К счатью, никто не пострадал, все пассажиры успели покинуть салон. Как сообщают в МУП «Иркутскавтотранс», автобус при выпуске на маршрут был исправен. Причину возгорания определят дознаватели МЧС.

Прокуратура Иркутской области также организовала проведение проверок исполнения перевозчиками и органами местного самоуправления законодательства при организации транспортного обслуживания населения.

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