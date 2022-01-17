Уличное освещение в микрорайоне «Союз» в Иркутске восстановят в феврале. Фото: Администрация Иркутска

Уличное освещение спустя несколько лет восстановят в микрорайоне «Союз» в Иркутске. К работам приступили в декабре, на линию уже подали электроснабжение. Специалисты проверили 200 фонарей, большая часть из которых вышла из строя. Их заменяет эксплуатирующая компания. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Сети были бесхозными и не использовались, требовалось принять их на баланс города. Сейчас уже решен вопрос о передаче электрических сетей микрорайона «Союз» в муниципальную собственность, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Антон Медко.

Новые светильники установят по периметру жилого района и на центральных улицах. Полностью восстановить уличное освещение планируют в феврале текущего года.

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