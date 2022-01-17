День студента в Иркутской области отпразднуют катаниями на коньках

День студента в Иркутской области отпразднуют массовыми катаниями на коньках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области в День студента, 25 января, пройдут массовые катания на коньках. Акция «Все на лед!» пройдет одновременно в четырех городах региона: в Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске. Поучаствовать в мероприятии приглашают всех учащихся вузов и ссузов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На мероприятии выступят творческие коллективы, а также будут организованы точки горячего питания, - отметили в правительстве Приангарья. - Для тех, кто первый раз встанет на коньки, предусмотрены специальные зоны и обучение от тренеров. Участвуя в интерактивах, студенты могут накопить баллы и обменять их на сувениры от организаторов и партнеров проекта.

В каждом городе массовые катания начнутся в 17:00.

Напомним, акция «Все на лед!» проходит в Приангарье с 2019 года. Каждый год в этот день на лед выходит больше тысячи иркутских студентов.

КОНКРЕТНО

Праздник пройдёт в Иркутске на катке на острове Конный; в Ангарске - на стадионе «Ангара» (71-ый квартал, 2Б); в Братске - на базе отдыха «Простоквашино» (ул. Курчатова, 78А); в Усть-Илимске - на катке «Лесохимик» (ул. Федотова, 4А).

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