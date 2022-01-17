За год Иркутская область сократила госдолг больше чем в два раза Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За год государственный долг Иркутской области, сложившийся по итогам кризисного 2020 года, сократился больше чем в два раза. На 1 января 2022 года его сумма составила 14,3 миллиарда рублей. Также региональный бюджет в прошлом году был исполнен с профицитом в 16,9 миллиардов рублей. Рост доходов в большей мере обеспечен за счет увеличения поступления налога на прибыль (+17 миллиардов рублей или 23% к плановым значениям). Такие данные приводят в министерстве финансов Иркутской области.

- По оперативной информации в доход областного бюджета за 2021 год поступило 252,5 миллиардов рублей (прирост к предыдущему году составил 21,6%), - рассказали в ведомстве. - Собственные доходы возросли большими темпами - на 34,2% и составили 187,3 миллиардов рублей, превысив плановые значения на 11%.

Расходы из бюджета Приангарья за год составили 235,6 миллиардов рублей, что на 5,3% больше показателей 2020 года. К слову, больше двух третьих этих средств было направлено на социальную сферу.

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