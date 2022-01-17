Три школы Куйтунского района откроются к марту после капитального ремонта

Три школы Куйтунского района откроются уже в ближайшее время. Фото: правительство Иркутской области

Ремонт проходит в средней школе в селе Кундуй, в центре образования «Каразей», средней школе в селе Чеботариха и в деревне Игнино. В них планируется начать занятия уже в период с конца января по март. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В школе поселка Куйдун капремонт почти подошёл к концу. Свои двери она откроет к началу февраля, - сообщает пресс-служба правительства региона. Чуть раньше снова начнет работу для 168 учеников центр образования «Каразей». Он запустится в начале января. Там отремонтировали фасад здания, заменили окна,полы, обновили систему отопления и электроснабжения. А в последнюю очередь войдет в режим уже и средняя школа в посёлке Игнино. Ремонт проходит с отставанием по графику, поэтому откроется только в конце марта. Там так же заменили окна, полы и починили кровлю.

В селе Чеботариха местной школе только предстоит капитальный ремонт. В 2022 году Иркутская область из федерального бюджета получит свыше 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт зданий 41 школы из 22 муниципальных образований. Также капитально отремонтируют 22 школы на общую сумму 964,2 млн рублей из средств областного и местных бюджетов.

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