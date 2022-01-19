Четыре кабинета закрыты в гимназии № 1 Иркутска из-за низких температур в классах Фото: Иван ВИСЛОВ

В нескольких кабинетах иркутской гимназии №1 температурные показатели опустились ниже +18 градусов. Сидеть на уроках школьникам было явно некомфортно, помещения временно закрыли. Уроки там не проводят. Было проведено оперативное совещание. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Основная причина понижения температуры – недостаточное давление в трубах, - отметили в мэрии. – Ситуация на контроле.

Специалисты сейчас решают вопрос. Уже повышена температура теплоисточника на 5 градусов, продумывается, как увеличить циркуляцию в сети.

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