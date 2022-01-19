445 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 19 января Фото: Олег ЗОЛОТО

На 19 января в Иркутской области за сутки выявлено 445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 163 054. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Выздоровело 151 547 человек, - сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 17 пациентов. Количество летальных случаев достигло в Приангарье 7397. Еще 598 жителей скончались от сопутствующих коронавирусу заболеваний.

Напомним, 18 января в глава Минобра Иркутской области предупредил руководителей школ и детских садов о возможном переходе на дистанционный режим. Он попроси учебные учреждения быть готовыми к таким мерам в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом или ОРВИ.

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